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21:12   11 Марта 2020
Общество

Новые виды гадюк в Подмосковье не обнаружены

Новые виды гадюк в Подмосковье не обнаружены

Специалисты не нашли новых гадюк в Московской области, сообщили в министерстве экологии и природопользования региона. 

Жительница Воскресенска Московской области сообщила, что заметила вблизи реки Натынка скопление змей черного цвета. Горожане предположили, что это гадюки Никольского. Укусы такого вида змей очень болезненны.

"Специалисты природоохранного фонда "Верховье", которые по заказу минэкологии ведут полевые исследования, опровергли эту информацию", — сказано в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

По словам специалистов, в дикой природе встречаются гадюки, которым присущ абсолютно черный окрас. Они известны, как змеи-меланисты. Что касается гадюки обыкновенной, которая внесена в Красную книгу Подмосковья, то чаще всего она обитает в северной части региона.

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Автор: Яна Либерман
#подмосковье #природа

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