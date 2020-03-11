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20:59   11 Марта 2020
Общество

Жители провинции Хубэй смогут ездить на автобусах только по специальному “коду здоровья”

Жители провинции Хубэй смогут ездить на автобусах только по специальному “коду здоровья”

Власти китайской провинции намерены постепенно восстановить движение пассажирского транспорта. Воспользоваться им смогут жители, доказавшие, что они здоровы.

Начало пассажирских перевозок всех типов объявило правительство провинции Хубэй. Авиаперелеты, а также железнодорожное, автомобильное, водное сообщение и работа внутригородского транспорта постепенно восстановятся в районах с низким и средним эпидемическим риском, сообщает РИА Новости.

Прежде чем воспользоваться общественным транспортом, жителям провинции придется доказать отсутствие у себя коронавирусной инфекции. Для этого их обязали подавать специальную заявку и указывать в ней информацию о своем здоровье. В документе граждане должны записать полное имя, номер удостоверения личности и телефон. Также им нужно будет предоставить данные о недавних поездках и контактах. Если указанные сведения будут в норме, то гражданин получит зеленый “код здоровья”, который необходимо сканировать при посадке в транспорт или визите в общественные места.

На фоне снижения скорости распространения коронавируса в Китае, мировая эпидемия, наоборот, набирает обороты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила COVID-19 статус мировой пандемии.

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Автор: Ирина Большунова
#китай #пандемия #коронавирус

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