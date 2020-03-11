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20:33   11 Марта 2020
Общество

ОП РФ провела заседание на тему нарушения прав пользователей IT-компаниями

ОП РФ провела заседание на тему нарушения прав пользователей IT-компаниями

Круглый стол, участники которого обсудили нарушения прав со стороны IT-гигантов, провел председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Вниманию присутствующих была представлена выжимка из исследования американской корпорации Apple, сказано на сайте ОП РФ. Выступая перед участниками круглого стола, Александр Малькевич рассказал о значимости отечественного программного обеспечения. Он напомнил, что в 2020 году на территории РФ начнет действовать закон о предустановке российского софта. Это нововведение негативно восприняли зарубежные IT-компании.

Кроме того, в рамках круглого стола обсуждался вопрос увеличения штрафа для нарушителей закона. Речь идет о компаниях, которые не переносят сервера с данными пользователей в Россию. В числе недобросовестных корпораций Facebook, Twitter и Google. Вопрос стоит остро, так как касается безопасности граждан государства. Особое внимание нужно уделить тому, чтобы защитить несовершеннолетних в интернете. Такое мнение в ходи дискуссии выразила член комиссии ОП по СМИ Оксана Чубарь.

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Автор: Юлия Яковлева
#интернет #общественная палата #малькевич

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