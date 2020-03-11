Глава Новгородчины не в обиде на Пескова, перепутавшего его с нижегородским коллегой

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин с пониманием относится к тому, что Великий Новгород и Нижний Новгород часто путают. Накануне это сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил журналистам, что Владимир Путин проведет встречу с Глебом Никитиным — главой Нижегородской области.

«Города называются похоже. Наверное, такая путаница будет возникать. Здесь [в случае с Песковым] обычная оговорка, связанная с тем графиком, который у президента, у Дмитрия Сергеевича. Время политически важное», — объяснил Никитин.

Никитин заверил корреспондента «Политики Сегодня», что они с нижегородским коллегой не планируют менять фамилии. Оговорки главу Новгородской области не обижают.