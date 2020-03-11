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20:57   11 Марта 2020
Россия

Глава Новгородчины не в обиде на Пескова, перепутавшего его с нижегородским коллегой

Глава Новгородчины не в обиде на Пескова, перепутавшего его с нижегородским коллегой

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин с пониманием относится к тому, что Великий Новгород и Нижний Новгород часто путают. Накануне это сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил журналистам, что Владимир Путин проведет встречу с Глебом Никитиным — главой Нижегородской области.

«Города называются похоже. Наверное, такая путаница будет возникать. Здесь [в случае с Песковым] обычная оговорка, связанная с тем графиком, который у президента, у Дмитрия Сергеевича. Время политически важное», — объяснил Никитин.

Никитин заверил корреспондента «Политики Сегодня», что они с нижегородским коллегой не планируют менять фамилии. Оговорки главу Новгородской области не обижают.

«Не думаю, что этому надо придавать значение. Меня это не обижает. В списках был я, на встречу меня пустили.  Это гораздо важнее», — рассмеялся глава региона.

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Автор: Арсений Аскольский
#нижний новгород #никитин #великий новгород

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