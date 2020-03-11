Глава Новгородской области рассказал, почему после встречи с Путиным спустился в метро

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подтвердил корреспонденту «Политики Сегодня», что действительно возвращался на метро после встречи в Кремле с президентом Владимиром Путиным.

Фотография Никитина в наушниках в вагоне подземки разлетелась по соцсетям вечером 10 марта.

«После встречи с президентом у меня была еще одна рабочая встреча, — рассказал Андрей Никитин. — А в Москве — пробки. Был вариант поехать на машине за два часа или на метро за полчаса. Конечно, я выбрал метро. Здесь нет никакого подтекста — так удобнее было».

В комментариях к фотографии шутили, что Никитин слушает новую методичку. На деле оказалось, что более тяжелую вещь.

«Слушал Guns N’Roses ( американская хард-рок-группа — прим.ред)», — признался губернатор «ПС».

Московское метро новгородскому главе хорошо знакомо — в студенчестве он жил в столице. Хотя с тех пор подземка изменилась в лучшую сторону.

«Новые вагоны появились, больше информации в метро. Система проходов поменялась, стала более удобной. Самое главное, что в метро было всегда и что есть — это возможность четко рассчитать то время, которое ты тратишь», - оценил новгородский губернатор.

Корреспондент «ПС» поинтересовался у Никитина, почему тот без медицинской маски в общественном транспорте в разгар вирусов.

«Маска помогает тем, кто простыл, не заражать других. Чтобы не заразиться, надо руки мыть», — заметил политик.

Андрей Никитин встречался с президентом Владимиром Путиным 10 марта. По словам главы региона, президент одобрил идею создания технологической долины в Новгородской области.