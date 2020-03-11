Туристов из России не коснутся ограничительные меры Таиланда
Решение правительства Таиланда временно приостановить выдачу виз не затрагивает российских граждан, заявили представители союза туриндустрии.
Власти Таиланда ужесточили правила въезда граждан 18 государств в страну из-за угрозы распространения коронавируса. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин выразил уверенность в разговоре с телеканалом «360», что российских туристов это не коснется.
"Оформляют визы здесь, и никаких проблем в этом нет. А это превентивные меры на период, чтобы ограничить распространение коронавируса", — объяснил эксперт.
По его словам, тем, кто привык путешествовать самостоятельно, нужно будет оформить визу через посольство. Туристы, купившие путевки, смогут получить разрешительный документ с помощью туроператоров.
Посольство Таиланда в России опубликовало сообщение, что решение правительства Таиланда временно приостановить выдачу виз не затрагивает граждан РФ. Россияне могут посещать тайские курорты в течение 30 дней без визы.
Ограничение на въезд в страну ввели для граждан Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Фиджи, Эфиопии, Индии, Грузии и ряда других государств. Посольство РФ в Таиланде подтвердило, что граждане России имеют право въезжать на территорию королевства в соответствии с принятым странами соглашением.