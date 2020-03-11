Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Туристов из России не коснутся ограничительные меры Таиланда

Туристов из России не коснутся ограничительные меры Таиланда

 Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве
Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

 Баранец назвал информационными террористами журналистов "Новой газеты"

Баранец назвал информационными террористами журналистов "Новой газеты"
Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

 Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть

Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть
Туристов из России не коснутся ограничительные меры Таиланда

Туристов из России не коснутся ограничительные меры Таиланда

 Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве
Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

 Баранец назвал информационными террористами журналистов "Новой газеты"

Баранец назвал информационными террористами журналистов "Новой газеты"
Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

 Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть

Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть
19:48   11 Марта 2020
Политика

Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

Журналисты "Новой газеты" профессионально смещают акцент в статьях в угоду интересам своих кураторов и спонсоров. Такое мнение высказал депутат Госдумы Дмитрий Белик в среду, 11 марта. 

Работники "Новой газеты" уверены, что Россия якобы использовала сирийский конфликт, чтобы рекламировать свое вооружение и продавать его, напоминает iReactor.

Журналисты "оппозиционного" издания считают, что вклад РФ в сирийский конфликт находится где-то между "промо-акцией распродажи залежавшегося товара в гипермаркете и раздачей флаеров промоутерами на улицах", заявил депутат.

"Оказывается, помощь Сирии — это не восстановление мира, не спасение сотен тысяч человеческих жизней, не борьба с мировым терроризмом. <...> Россия якобы запустила рекламную акцию по продаже своего вооружения", — заявил Белик.

Собеседник издания также считает, что некоторых корреспондентов этого СМИ необходимо отправить на медицинский осмотр, потому что они регулярно "пробивают дно" в поисках доказательств "ничтожества" России. 

Мнение Белика поддержал другой парламентарий — Сергей Цеков. Он заявил, что сотрудники "Новой" являются иностранными агентами, работающими на западные страны. 

"Я думаю, что правоохранительные органы должны анализировать эти публикации в рамках законов и реагировать соответствующим образом", — призвал сенатор.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...