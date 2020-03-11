Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

Журналисты "Новой газеты" профессионально смещают акцент в статьях в угоду интересам своих кураторов и спонсоров. Такое мнение высказал депутат Госдумы Дмитрий Белик в среду, 11 марта.

Работники "Новой газеты" уверены, что Россия якобы использовала сирийский конфликт, чтобы рекламировать свое вооружение и продавать его, напоминает iReactor.

Журналисты "оппозиционного" издания считают, что вклад РФ в сирийский конфликт находится где-то между "промо-акцией распродажи залежавшегося товара в гипермаркете и раздачей флаеров промоутерами на улицах", заявил депутат.

"Оказывается, помощь Сирии — это не восстановление мира, не спасение сотен тысяч человеческих жизней, не борьба с мировым терроризмом. <...> Россия якобы запустила рекламную акцию по продаже своего вооружения", — заявил Белик.

Собеседник издания также считает, что некоторых корреспондентов этого СМИ необходимо отправить на медицинский осмотр, потому что они регулярно "пробивают дно" в поисках доказательств "ничтожества" России.

Мнение Белика поддержал другой парламентарий — Сергей Цеков. Он заявил, что сотрудники "Новой" являются иностранными агентами, работающими на западные страны.