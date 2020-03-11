Старейшее издание Тамбовской области стало партнером Медиагруппы “Патриот”

Взаимное сотрудничество будут вести интернет-портал областной газеты Тамбова и Медиагруппа "Патриот".

Медиагруппа начала официальное партнерство с порталом TAMLIFE. Это сетевое издание газеты "Тамбовская жизнь", которая была основана еще в 1917 году. Она известна не только регулярным освещением важных и резонансных событий области, но и своими авторскими рубриками.

Взаимное сотрудничество предполагает обмен контента между TAMLIFE и входящими в Медиагруппу СМИ, а также и участие тамбовского новостного портала в мероприятиях "Патриота" в качестве информационного спонсора.

Партнерство, в первую очередь, поможет развить информационное пространство в РФ и сделать его более открытым. Помимо этого, взаимодействие "Патриота" и TAMLIFE будет способствовать созданию и поддержке положительного образа России в инфосреде, а также распространению объективных сведений о важных событиях как в стране, так и во всем мире.