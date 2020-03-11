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 Баранец назвал информационными террористами журналистов "Новой газеты"

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19:41   11 Марта 2020
Политика

Баранец назвал информационными террористами журналистов "Новой газеты"

Баранец назвал информационными террористами журналистов "Новой газеты"

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец осудил интервью "Новой газеты" с основателем Сирийской свободной армии, которую США причисляют к "умеренной вооруженной оппозиции" Сирии.

Баранец в беседе с Nation News выразил мнение, что издание можно причислить к информационным террористам, работающим в России. Через интервью с Риадом аль-Асадом "Новая газета" пытается убедить читателей в том, что Россия в Сирии является оккупантом. Сам Аль-Асад дезертировал из ВВС Сирии в 2011 году и объявил о создании ССА. С самого начала эта организация контролируется Турцией. Свой пост в ССА собеседник "Новой" покинул после покушения на его жизнь в 2013 году.

"Вы оккупанты. Вам пора уйти из Сирии", — заявляет сбежавший в Турцию Аль-Асад про Россию. 

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с корреспондентом Nation News указал на откровенный антироссийский характер публикаций издания. 

"Эта газета давно "прославилась" материалами, которые работают против российской государственности и против российской власти, — заявил Виктор Баранец.

Также Баранец уверен, что герой материала "Новой газеты" является бандитом, который воевал против легитимного правительства Сирии и продолжает сотрудничество с террористами "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). 

 Свободная сирийская армия — это те же бандиты, которые держат над собой только вот это благородное знамя демократии", — заключил собеседник Nation News.

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Автор: Яна Либерман

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