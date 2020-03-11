Экс-президент Грузии Саакашвили не сдержал обещание по Южной Осетии

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как бывший глава Грузии Михаил Саакашвили нарушил данное им обещание не пытаться воздействовать на Абхазию и Южную Осетию силовыми методами.

Об этом президент сообщил в интервью корреспонденту ТАСС. Всю ответственность за разрыв отношений между Грузией и Россией Владимир Путин возлагает на грузинского президента, сообщает ФАН.

"Мы ж с ним много раз говорили на этот счет, когда он еще был президентом. "Не, не, я никогда этого не сделаю!" — и попер. Попер — получил!" — рассказал Путин.

8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В ответ Россия защитила своих миротворцев и мирное население республики, а 26 августа признала ее независимость. Через несколько лет в отношении Михаила Саакашвили на родине возбудили несколько уголовных дел и ему пришлось покинуть Грузию. На Украине, получив гражданство, он стал губернатором Одесской области. Но в 2017 году гражданство потерял по распоряжению бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Новый глава Украины Владимир Зеленский вернул гражданство Саакашвили и разрешил ему еще пожить на Украине. По сведениям грузинского генерала Тристана Цителашвили, Саакашвили, находясь в Грузии, а затем на Украине, занимался перепродажей оружия сирийским боевикам.