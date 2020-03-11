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Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве
Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

 Баранец назвал информационными террористами журналистов "Новой газеты"

Баранец назвал информационными террористами журналистов "Новой газеты"
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19:17   11 Марта 2020
Политика

Жириновский поддержал участие Путина в выборах в 2024 году

Жириновский поддержал участие Путина в выборах в 2024 году

Политическая партия ЛДПР поддержала участие действующего президента РФ Владимира Путина в выборах в 2024 году. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Жириновский добавил, что ЛДПР намерена выступить с кандидатом на предстоящих президентских выборах, пишет ТАСС

Политик заявил, что партия собирается подготовить программу, которая будет иметь шансы на победу в 2024 году, либо в 2030-м. 

Nation News сообщало: Владимир Путин готов баллотироваться в президенты в 2024 году, но сначала необходимо согласовать соответствующую поправку к Конституции и получить одобрение Конституционного суда. 

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Автор: Илья Романович
#путин #выборы #жириновский #лдпр

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