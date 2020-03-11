Жириновский поддержал участие Путина в выборах в 2024 году

Политическая партия ЛДПР поддержала участие действующего президента РФ Владимира Путина в выборах в 2024 году. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Жириновский добавил, что ЛДПР намерена выступить с кандидатом на предстоящих президентских выборах, пишет ТАСС.

Политик заявил, что партия собирается подготовить программу, которая будет иметь шансы на победу в 2024 году, либо в 2030-м.

Nation News сообщало: Владимир Путин готов баллотироваться в президенты в 2024 году, но сначала необходимо согласовать соответствующую поправку к Конституции и получить одобрение Конституционного суда.