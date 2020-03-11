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 Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве
Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

 Баранец назвал информационными террористами журналистов "Новой газеты"

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19:16   11 Марта 2020
Политика

Навальный не испытывает нехватки денег, но убеждает общественность в обратном

Навальный не испытывает нехватки денег, но убеждает общественность в обратном

Директор признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный продолжает вводить в заблуждение россиян насчет своего плачевного финансового состояния, хотя в реальности не испытывает нехватки денег. 

Главный "антикоррупционер" игнорирует свое обязательство в рамках закона о некоммерческих организациях, выполняющих функцию иностранного агента. Так, информационный интернет-портал "Левиафан", являющийся собственным СМИ ФБК, продолжает свою деятельность без соответствующей маркировки иноагента.

Судебные инстанции могли бы обратить внимание на интернет-портал ФБК, наложив на него новые санкции в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Однако демонстративный отказ Навального соблюдать требования закона наводит на мысль, что финансовое положение блогера вполне позволяет ему выплачивать крупные суммы, пишет Nation News.

Скорее всего, именно западные спонсоры помогают Алексею Навальному пребывать в уверенности, что ему по плечу любые крупные расходы. Они готовы продолжать вкладывать любые деньги в антигосударственную деятельность российских либералов, занимающихся раскачиванием ситуации в нашей стране. 

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Автор: Юлия Яковлева

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