"Аэрофлот" временно приостановит авиасообщение с несколькими европейскими странами

Российская авиакомпания "Аэрофлот" приостановит полеты в Италию, Францию, Испанию и Германию. Ограничительные меры будут действовать с 13 марта по 30 апреля из-за стремительного распространения в этих странах коронавируса.

Рейсы не будут осуществляться из Москвы в Валенсию, Аликанте, Малагу и Пальма-де-Майорку - города Испании. Также в Марсель, Ниццу, Леон, Дрезден, Дюссельдорф, Ганновер, Гамбург, Штутгарт и Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Болонью. В то же время из Санкт-Петербурга отменяются перелеты в Париж, Мюнхен, Берлин и Барселону.

Дочерняя компания "Россия" тоже перестанет осуществлять перелеты в Ниццу из Москвы и Петербурга. Из Северной столицы самолеты не авиакомпании не будут летать в Дюссельдорф и Гамбург. Полеты из Москвы на Тенерифе продолжатся до 20 марта из-за находящихся там россиян.

Компании пойдут навстречу тем, кто приобрел билеты на отмененные рейсы. Им необходимо будет оформить вынужденный возврат и получить определенную денежную компенсацию, также пассажирам предоставят возможность перенести дату вылета на любой день до 31 декабря 2020 года. У них будет возможность поменять направление путешествия.

Эпидемия коронавируса ударила не только по авиасообщению, но и по проведению массовых мероприятий. Однако некоторые артисты, как, например, Игорь Бутман и Леонид Агутин заявили, что не получали никаких сообщений об отмене концертов.