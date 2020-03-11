"Аэрофлот" временно приостановит авиасообщение с несколькими европейскими странами

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Туристов из России не коснутся ограничительные меры Таиланда

Туристов из России не коснутся ограничительные меры Таиланда

 Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве
Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

 Баранец назвал информационными террористами журналистов "Новой газеты"

Баранец назвал информационными террористами журналистов "Новой газеты"
Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

 Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть

Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть
Туристов из России не коснутся ограничительные меры Таиланда

Туристов из России не коснутся ограничительные меры Таиланда

 Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве
Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

Белик предложил пройти медобследование журналистам "Новой" из-за вбросов о РФ в Сирии

 Баранец назвал информационными террористами журналистов "Новой газеты"

Баранец назвал информационными террористами журналистов "Новой газеты"
Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

 Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть

Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть
19:00   11 Марта 2020
Общество

"Аэрофлот" временно приостановит авиасообщение с несколькими европейскими странами

"Аэрофлот" временно приостановит авиасообщение с несколькими европейскими странами

Российская авиакомпания "Аэрофлот" приостановит полеты в Италию, Францию, Испанию и Германию. Ограничительные меры будут действовать с 13 марта по 30 апреля из-за стремительного распространения в этих странах коронавируса.

Рейсы не будут осуществляться из Москвы в Валенсию, Аликанте, Малагу и Пальма-де-Майорку - города Испании. Также в Марсель, Ниццу, Леон, Дрезден, Дюссельдорф, Ганновер, Гамбург, Штутгарт и Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Болонью. В то же время из Санкт-Петербурга отменяются перелеты в Париж, Мюнхен, Берлин и Барселону.

Дочерняя компания "Россия" тоже перестанет осуществлять перелеты в Ниццу из Москвы и Петербурга. Из Северной столицы самолеты не авиакомпании не будут летать в Дюссельдорф и Гамбург. Полеты из Москвы на Тенерифе продолжатся до 20 марта из-за находящихся там россиян.

Компании пойдут навстречу тем, кто приобрел билеты на отмененные рейсы. Им необходимо будет оформить вынужденный возврат и получить определенную денежную компенсацию, также пассажирам предоставят возможность перенести дату вылета на любой день до 31 декабря 2020 года. У них будет возможность поменять направление путешествия.

Эпидемия коронавируса ударила не только по авиасообщению, но и по проведению массовых мероприятий. Однако некоторые артисты, как, например, Игорь Бутман и Леонид Агутин заявили, что не получали никаких сообщений об отмене концертов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#аэрофлот #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...