Мэр Сочи Копайгородский заявил о готовности курортов к коронавирусу

Туристические зоны в Сочи готовы к тому, что эпидемия коронавируса не пойдет на спад к лету. Мэр города заявил о полном контроле на ситуацией.

Распространение коронавируса не нанесет урона Сочи, уверен глава курортного города Алексей Копайгородский. В своем интервью Федеральному агентству новостей он подчеркнул, что власти установили тесный контакт с Роспотребнадзором и службами ГО и ЧС. Мэр также отметил, что эпидемия COVID-19 не повлияла на туристический поток. По его словам, Сочи в 2020 году уже посетило около 730 тысяч человек. Показатель турпотока вырос примерно на 2% по сравнению с прошлым годом.

"На данный момент уровень продаж летних туров в Сочи также сохраняется в параметрах прошлогоднего сезона (2,8 млн человек за летние месяцы)", – отметил Копайгородский.

Он добавил, что сегодня Сочи остается одним из самых доступных курортов не только для россиян, но и для туристов всего мира. Копайгородский отметил, что стоимость отдыха в межсезонье значительно ниже, чем в санаториях Кавказских Минеральных Вод или Крыма. В среднем, отпуск в санатории с трехразовым питанием и лечебными процедурами обойдется в три тысячи рублей на человека в сутки.