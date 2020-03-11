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18:39   11 Марта 2020
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Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилования

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасилования

67-летнему продюсеру Харви Вайнштейну вынесен приговор по делу об изнасиловании и сексуальному домогательству. Деятель Голливуда получил 23 года тюрьмы.

Скандал и судебные тяжбы с участием Вайнштейна длятся с 2017 года. Десятки актрис, в числе которых Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, рассказывали о сексуальных домогательствах со стороны продюсера. Не только женщины были возмущены его поведением. 

В итоге в начале 2020 года суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным по двум обвинениям: сексуальное насилие первой степени, и изнасилование третьей степени.

Вайнштейн не давал никаких показаний во время слушаний. Адвокаты продюсера утверждали, что все контакты с девушками осуществлялись по обоюдному согласию.

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Автор: Ирина Большунова
#скандалы #знаменитости #вайнштейн

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