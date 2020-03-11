Олимпиаду-2020 вместо Токио могут принять Лондон или Рио-де-Жанейро

Проведение Олимпийских игр в Токио может быть сорвано из-за коронавируса. Однако мероприятие не обязательно отменят, возможно, что его просто перенесут в другой город.

Прецеденты с переносом главного спортивного состязания мира уже бывали. В 1976 году Зимние Олимпийские игры из-за протеста жителей американского города Денвер перенесли в Австралию, где проходила Олимпиада 1964 года.

Однако даже перенос соревнований нанесет серьезный финансовый удар по стране, которая изначально готовилась к проведению мероприятия. Значительные издержки затронул Международный олимпийский комитет, отметил в интервью телеканалу “360” глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

"Проведение игр кроме престижа дает еще и приток туризма, инвестиций, толчок к развитию инфраструктуры региона. В данной ситуации все это стремится к нулю", – подчеркнул эксперт.

По мнению Алексеева, возможным местом проведения Олимпиады-2020 может стать Лондон или Рио-де-Жанейро. Это те города, где раньше уже проходили летние игры. Министр Олимпийских игр Японии Сэйко Хасимото заявил, что коронавирус не станет помехой для состязаний. Он подчеркнул, что соревнования состоятся в запланированные сроки.