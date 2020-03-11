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Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

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18:11   11 Марта 2020
Политика

Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

Власти Сирии помогают тем беженцам, которые решили вернуться в Алеппо после многих месяцев и лет скитаний и вынужденного изгнания. Минтуризма Сирийской Арабской Республики запустило на постоянной основе бесплатные автобусы, на которых беженцев доставляют на родину из других провинций страны.

О процессе адаптации беженцев в Сирии рассказал корреспондент ФАН, который побывал на месте событий. Журналист пообщался с одним из местных жителей Абу Мухаммедом.

Мухаммед рассказал, что пока Алеппо находился под контролем террористов, в городе совершались убийства и ухудшалась криминальная обстановка. Теперь, когда правительственные войска очистили населенный пункт от боевиков, многие из беженцев счастливы снова оказаться дома, несмотря на то, что жилища некоторых из них были разрушены во время боев за город.

Сразу после получения контроля над Алеппо Дамаск начал восстанавливать здесь общественные здания и места. В скором времени заработает система коммуникации.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #алеппо #беженцы

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