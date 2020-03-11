Школьный секспросвет забрезжил семейными ценностями

Нужно ли половое воспитание в школах России? Как правильно преподносить столь деликатную тему детям и подросткам? Убережет ли грамотное просвещение от нежелательной беременности и инфекций? На эти и другие вопросы попытались ответить эксперты в сферах медицины, психологии, политики, образования на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Финский криминалист, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман сразу попытался задать тон дискуссии, обрушившись с критикой на либеральную западную модель. Уроки полового просвещения в школах он поставил в один ряд с «тотальным отрицанием семейных ценностей». Секспросвет считает вредным для психики школьников. Иллюстрирует собственным травмирующим опытом.

«Когда я ходил в школу, у меня были эти уроки. Я думал, что это странно и очень вредно», — вздохнул гражданин Суоми.

И перешел от своего трудного детства к практической рекомендации. По мнению господина Бекмана, если у детей возникают вопросы деликатного характера, их нужно обсуждать, не вынося в публичное пространство. Например, в медпункте со специалистами.

Врач-психиатр Алексей Фокин заверил, что введение в российский школах сексуального просвещения не снизит заболеваемость ВИЧ, гепатитами и другими инфекциями. По его словам, об этом говорит опыт африканских стран и даже Великобритании. К самообразованию в интернете эксперт относится скептически.

«Надо быть очень осторожным», — призвал деликатно подходить к разработке школьных программ психиатр.

Господин Фокин убежден, что некоторые школьные программы могут навредить детям и подросткам и «спровоцировать лишний и преждевременный интерес» к этой теме.

Депутат Заксобрания Алексей Игонин не разделяет мнения коллег, а напротив, убежден, что школьное секс-просвещение необходимо. Впрочем, призывает доносить деликатную информацию до детей аккуратно и постепенно, в зависимости от возраста и уровня развития детей.

«Здесь вопрос даже не в необходимости, а в подаче, — объяснил парламентарий. — Если она будет не верной, то мы получим отрицательный результат».

Проблема сексуального просвещения в России в том, что сегодня им занимаются дилетанты. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-психотерапевт Равиль Назыров. Психиатр считает, что детям и подросткам нужно рассказывать о сексе через призму семейных ценностей.

«Должна быть система по возрасту: от платонической любви через эротику к сексу. Сейчас секс пытаются поставить в центр вселенной, это неправильно. Семья должна в программе занимать особое место, с ней и нужно согласовывать особенно острые вопросы», — уверен эксперт.

Своевременное половое воспитание обезопасит детей от нежелательной беременности и ВИЧ-инфекции. Если беда уже случилась, аборты должны быть доступны при соблюдении анонимности, чтобы школьницы не подверглась травле. По словам врача, медицина в России должна быть либеральной, а половое воспитание — консервативным.

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики и психологии Инна Васютенкова напомнила, что утвержденного Минобрнауки ФГОС по такому предмету, как «половое просвещение», сейчас нет. Эксперт считает, в таком вопросе школа должна взаимодействовать с семьей, чтобы традиционные ценности передавались эффективными способами. По ее словам, важно выходить на аудиторию родителей.

«Родитель должен быть союзником и должна быть возможность посоветоваться со специалистом, если возникнет какая-то ситуация», —считает эксперт.

Васютенкова считает, что у школьников должна быть качественная специальная литература, о сексуальном просвещении нужно рассказывать правильным языком.