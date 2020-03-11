Туристам предложили список стран для отдыха без коронавируса

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, в каких странах можно отдохнуть без угрозы заразиться коронавирусом нового типа.

Из-за распространения коронавируса по всему миру россияне все чаще задаются вопросом, где провести отпуск, чтобы не попасть под карантин, передает телеканал "360". Список стран с высоким риском заражения остается прежним: Китай, Италия, Иран, Южная Корея. В числе государств среднего уровня опасности Франция, Испания, Германия, Швейцария, Греция, Египет и Таиланд.

Наталия Осипова перечислила регионы, в которых можно провести отпуск без страха заразиться коронавирусом. Несмотря на спад продаж в туристическом секторе некоторые страны продолжают пользоваться спросом.

"Россия, Турция, Тунис, Кипр, Вьетнам — эти страны на сегодняшний момент продаются. Можно ехать в те страны, которые не занесены в список опасных, допустим, на Кубу. Там вообще нет коронавируса», — рассказала Осипова.

Исполнительный директор подчеркнула, что не стоит бояться ехать в государства с незначительным количеством зараженных. На майские праздники можно приобрести путевку на 12% ниже прошлогодних цен. По словам Осиповой, путешествия по России самые безопасные. На всю огромную страну зафиксировано два десятка зараженных, трое из которых уже выздоровели. Поэтому можно без риска планировать отдых в Крыму, Краснодарском крае или Подмосковье.

Федеральное агентство по туризму напомнило россиянам, что в стране нет никаких ограничений на путешествия, поэтому граждане могут выбирать любое направление.