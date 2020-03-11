Глава Подмосковья призвал местных жителей прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Глава Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям региона с просьбой. Он призывает их прийти на общероссийское голосования по поправкам в Конституцию.

Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей региона голосовать за поправки в Конституцию РФ 22 апреля, по сообщениям телеканала "360". Госдума одобрила поправки в среду, 11 марта.

"Сегодня поправки приняты в Конституцию, и я бы хотел попросить всех наших дорогих и любимых жителей - 22 числа, в выходной день, прийти, проголосовать и поддержать", - заявил Воробьев.

Губернатор подчеркнул важность поддержки президента и необходимости выбора новых статей конституции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в главный проект внесут 390 поправок. Голосование за их внесение пройдет 22 апреля 2020 года.