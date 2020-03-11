Винокурова уличила ФБК в нарушении банковской тайны в псевдорасследовании о Симоньян

Сотрудница RT Екатерина Винокурова отреагировала на очередное псевдорасследование так называемого Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в РФ) одиозного блогера Алексея Навального о якобы непрозрачной схеме создания программы «Международная пилорама» Маргаритой Симоньян и ее семьей.

ФБК Алексея Навального заявил, что глава RT Маргарита Симоньян за три года якобы получила 700 миллионов рублей за программу "Международная пилорама". Кроме того, Навальный обвинил Симоньян в непрозрачной схеме создания рекламы "Аэрофлота", которая идет в программе, пишет Федеральное агентство новостей.

По данным так называемого Фонда борьбы с коррупцией, эти схемы помогли бизнес-структурам, якобы подконтрольным Симоньян, за четыре года заработать более 650 миллионов рублей.

По словам самой журналистки, она не раз делала публичные заявления о том, что находится на должности художественного руководителя и основного автора сценариев "Пилорамы", а все полученные за ее создание деньги направляются в бюджет RT. Что касается рекламы российского авиаперевозчика, то, по словам Симоньян, она не знакомилась с подробностями контракта.

Винокурова, комментируя информационные нападки структур Навального на семью Симоньян, заявила, что развернутая кампания одиозного блогера вовсе не является новой. В то же время Винокурова обратила внимание на одну деталь в "расследовании" Навального. Речь идет о присутствия в ролике номеров личных счетов в Сбербанке, что говорит о том, что глава ФБК в скором времени может стать фигурантом уголовного разбирательства.

"Обнародование информации о личном счете является довольно серьезным преступлением. У обычного журналиста, тем более — у обычного гражданина и даже у депутата Госдумы, разумеется, доступа к этой информации нет", — отметила Винокурова.

В завершении журналистка RT отметила, что ей хотелось бы увидеть "какие-то расследования" по этому поводу.