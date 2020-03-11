Мишустин: Правительство с Центробанком делают все необходимое для стабилизации экономики

Правительство РФ совместно с Банком России делают все необходимое для стабилизации экономической ситуации на фоне волатильности рынков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Соответствующее заявление председатель кабинета министров сделал во время совещания с российскими инвесторами у президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости. Глава кабмина отметил, что для повышения устойчивости экономики была создана специальная комиссия. Мишустин также отметил, что кризис – это, в том числе, «время для возможностей и грамотных инвестиций».

Ранее руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть. По его словам, наша страна подготовилась к этой ситуации лучше, чем остальные нефтедобывающие государства.