Соловьев указал на просчет саудитов в «нефтяной войне» с Россией

Острая реакция Саудовской Аравии на отказ РФ поступиться своей частью рынка ради попытки сдержать неминуемое падение цен на нефть, которое наблюдается на фоне негативного влияния на мировую экономику последствий коронавируса, вылилась в экономическое противостояние. Однако на своем канале «Соловьев.Live» известный телеведущий Владимир Соловьев указал на просчет саудитов в этой «нефтяной войне» с Россией.

«У нас-то сорок с лишним процентов доходов от нефти и газа, а у саудитов – все сто. Ну, и кто в лучшей форме?», — заявил Соловьев. При этом им было указано на то, что при подобном положении дел российское общество слишком остро отреагировало на начало войны цен на рынке нефти. Также телеведущий отметил, что «мы гораздо в лучшей форме, чем были в конце 2014 – начале 2015 года», а сам кризис «не такой страшный», как его некоторые пытаются преподнести.

Помимо этого, Соловьев указал на грамотные действия российского правительства в данной ситуации, которую в итоге можно использовать для еще большего увеличения интенсивности развития отечественной промышленности. В качестве иллюстрации открывающихся перед РФ возможностей он напомнил об экономическом рывке нашей страны в период прошлого глобального мирового экономического кризиса, который руководство СССР успешно использовало для индустриализации государства, работая «в противофазе с мировой экономикой». «Когда в Америке был глубочайший кризис, известный как Великая депрессия, в Советском Союзе был сумасшедший, нереальный бум», – отметил Соловьев. Резюмируя ситуацию им было указано на бессмысленность «подведения итогов по одному дню», а для успешного преодоления новых проблем необходимо просто продолжать работу над модернизацией экономики страны, еще больше снижая зависимость бюджета РФ от сырьевых доходов.

Ранее политолог Карасев объяснил, как Россия смогла отомстить США за «Северный поток», вступив в противостояние с Саудовской Аравией.