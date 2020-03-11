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17:22   11 Марта 2020
Россия

Федоров: Главреда "Новой газеты" Муратова следует изгнать из РФ через изменения в законах

Федоров: Главреда "Новой газеты" Муратова следует изгнать из РФ через изменения в законах

Важно обеспечить верховенство закона в РФ и изгнать из страны антироссийских деятелей вроде главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

Журналисты ФАН выяснили, что состояние Дмитрия Муратова оценивается в миллионах. Он владеет элитной недвижимостью стоимостью 350 миллионов рублей, которая оформлена на родственников.  В беседе с iReactor Евгений Федоров заявил, что новость об элитной недвижимости у главреда "Новой газеты" его не удивила. Депутат напомнил, что Муратов "трудится" на иностранные силы. Благодаря этому он владеет дорогостоящим жильем. 

По словам собеседника издания, Муратов — часть команды, которая занимается "внешним управлением" РФ. Депутат считает, что России следует менять принцип устройства государства и ставить российские законодательные акты во главу угла.

"Нам надо менять принцип устройства нашей страны, этот вопрос сейчас поднял и президент России, нужно обеспечить верховенство института закона в нашем правовом поле и через всенародное голосование менять страну на суверенное государство", — считает Федоров.

Из России следует изгонять сторонников иностранного правления, считает депутат. Если реализовать строгие меры, то такие люди, как Муратов, сами уедут из страны, резюмировал Федоров.

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Автор: Руслан Неглинный
#федоров #новая газета #муратов

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