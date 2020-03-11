Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

Ученые ввели в команду людей робота, который способен признавать ошибки и эмоционально реагировать на исход раундов игры.

Результаты исследования оказались неожиданными – члены группы стали лучше контактировать друг с другом. Итоги эксперимента были опубликованы в специализированном издании. Научная статья основана на работе представителей Йельского университета. В эксперименте приняли участие более сотни добровольцев. Они были разделены на несколько групп.

Каждая команда получила также робота NAO. Данное устройство запрограммировано на три варианта поведения. Робот мог говорить обычное приветствие. Также он объявлял промежуточные результаты, проявлял эмоции и мог хвалить участников группы за хорошие результаты. Робот также признавал свои ошибки и промахи.

Люди рассказали о своих эмоциях от эксперимента в специальном опроснике. Многие отметили, что в команде царила дружелюбная атмосфера, участники были открыты для диалога. Эмоциональный робот позволил другим членам группы раскрепоститься.