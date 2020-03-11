Завод "Свободный Сокол" выжил после попытки захвата рейдерами в погонах, рассказал адвокат

Недобросовестные правоохранители хотели уничтожить предприятие, устраивая проверки и требуя деньги. За это нарушители должны нести полную ответственность, уверен адвокат Дмитрий Григориади.

Сотрудники правоохранительных органов не должны вмешиваться в деятельность и споры между хозяйствующими субъектами, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Министр сделал заявление накануне публикации о рейдерах в погонах.

Федеральное агентство новостей обратилось к адвокату Дмитрию Григориади, чтобы выяснить, как поступить бизнесмену, против которого возбудили заказное уголовное дело. Примером стало дело липецкого завода "Свободный Сокол". У руководства предприятия вымогали сотни миллионов рублей. По словам собеседника издания, завод столкнулся с наглыми рейдерами, целью которых стало вымогательство и уничтожение структуры.

"В статье 108 уголовно-процессуального кодекса содержится прямой запрет на заключение под стражу обвиняемого, если тому вменяется экономический состав и его деяние лежит в сфере предпринимательства (т.е. если речь не идет о госсредствах, государственных торгах, налогах, интересах обороноспособности страны, коррупции и прочих подобных моментах). Однако в случае со "Свободным Соколом" эти положения были полностью проигнорированы", – подчеркнул спикер.

Следователь решила арестовать директора завода, на что не имела никаких прав. В итоге ни прокурор, ни следователь не понесли никакого наказания. Более года длился беспредел в отношении "Свободного Сокола", пресекли его сотрудники Генпрокуратуры.

Возможной целью, которую преследовали "заказчики", могла стать коммерческая тайна и конкуренция. Рейдеры могли без проблем «подвинуть» предприятие на рынке.

Адвокат Дмитрий Григориади уверен, что совершающие незаконные действия лица должны нести ответственность. Недобросовестные сотрудники органов правопорядка не только оставляют людей без работы, но и мешают развитию экономики в стране.