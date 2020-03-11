Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Винокурова уличила ФБК в нарушении банковской тайны в псевдорасследовании о Симоньян

Винокурова уличила ФБК в нарушении банковской тайны в псевдорасследовании о Симоньян

 «Ашан», «Лента» и «Окей» рассказали о влиянии курса валют на формирование цен

«Ашан», «Лента» и «Окей» рассказали о влиянии курса валют на формирование цен
Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

 Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса
Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

 Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть

Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть
Винокурова уличила ФБК в нарушении банковской тайны в псевдорасследовании о Симоньян

Винокурова уличила ФБК в нарушении банковской тайны в псевдорасследовании о Симоньян

 «Ашан», «Лента» и «Окей» рассказали о влиянии курса валют на формирование цен

«Ашан», «Лента» и «Окей» рассказали о влиянии курса валют на формирование цен
Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

 Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса
Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

 Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть

Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть
17:14   11 Марта 2020
Россия

Завод "Свободный Сокол" выжил после попытки захвата рейдерами в погонах, рассказал адвокат

Завод "Свободный Сокол" выжил после попытки захвата рейдерами в погонах, рассказал адвокат

Недобросовестные правоохранители хотели уничтожить предприятие, устраивая проверки и требуя деньги. За это нарушители должны нести полную ответственность, уверен адвокат Дмитрий Григориади.

Сотрудники правоохранительных органов не должны вмешиваться в деятельность и споры между хозяйствующими субъектами, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.  Министр сделал заявление накануне публикации о рейдерах в погонах.

Федеральное агентство новостей обратилось к адвокату Дмитрию Григориади, чтобы выяснить, как поступить бизнесмену, против которого возбудили заказное уголовное дело. Примером стало дело липецкого завода "Свободный Сокол". У руководства предприятия вымогали сотни миллионов рублей. По словам собеседника издания, завод столкнулся с наглыми рейдерами, целью которых стало вымогательство и уничтожение структуры.

"В статье 108 уголовно-процессуального кодекса содержится прямой запрет на заключение под стражу обвиняемого, если тому вменяется экономический состав и его деяние лежит в сфере предпринимательства (т.е. если речь не идет о госсредствах, государственных торгах, налогах, интересах обороноспособности страны, коррупции и прочих подобных моментах). Однако в случае со "Свободным Соколом" эти положения были полностью проигнорированы", – подчеркнул спикер.

Следователь решила арестовать директора завода, на что не имела никаких прав. В итоге ни прокурор, ни следователь не понесли никакого наказания. Более года длился беспредел в отношении "Свободного Сокола", пресекли его сотрудники Генпрокуратуры.

Возможной целью, которую преследовали "заказчики", могла стать коммерческая тайна и конкуренция. Рейдеры могли без проблем «подвинуть» предприятие на рынке.

Адвокат Дмитрий Григориади уверен, что совершающие незаконные действия лица должны нести ответственность. Недобросовестные сотрудники органов правопорядка не только оставляют людей без работы, но и мешают развитию экономики в стране. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#экономика #завод #бизнес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...