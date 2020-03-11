"Оппозиция" останется неизвестна россиянам даже при получении мест в ГД

Российские "оппозиционеры" в который раз оказались не готовы к политической борьбе. Либеральные силы, активно проводящие свою пропаганду, но по факту ничего не делающие, встретили критикой предложение о перевыборах в парламент.

Инициативу высказали депутаты Государственной думы от "Единой России" Александр Карелин и глава ЛДПР Владимир Жириновский. Предложения политиков уже успели получить критику от российских "оппозиционеров". При этом новые выборы могут стать неплохим шансом для возвращения так называемых либералов в ряды парламентариев Госдумы.

К примеру, они уже смогли снова набрать немного влияния. Так, партия "Яблоко" осенью 2019 года смогла вернуться в состав Мосгордумы и усилила свои позиции в муниципалитетах Санкт-Петербурга.

Несмотря на такое положение дел, "оппозиционные" политологи вновь обвиняют во всем действующие власти. К примеру, они считают, что досрочные выборы специально могут организовать для того, чтобы не дать либералам выступить достойным соперником. С таким мнением выступили и политолог Аббас Галлямов, прокомментировавший ситуацию "Новой газете", и Екатерина Шульман во время эфира на "Эхе Москвы".

Судя по всему, политологи действительно реально оценивают шансы "оппозиции". Так как очередные крики и лишние необоснованные высказывания показывают уровень стрессоустойчивости, надежности и работоспособности партий. А он, судя по всему, у либералов на достаточно низок.

Российские "оппозиционеры" больше говорят, чем делают. Так, Алексей Навальный, заручившись поддержкой своих соратников, попробовал использовать марш памяти Бориса Немцова для того, чтобы внушить россиянам необходимость оправдания терроризма.