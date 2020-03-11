Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Винокурова уличила ФБК в нарушении банковской тайны в псевдорасследовании о Симоньян

Винокурова уличила ФБК в нарушении банковской тайны в псевдорасследовании о Симоньян

 «Ашан», «Лента» и «Окей» рассказали о влиянии курса валют на формирование цен

«Ашан», «Лента» и «Окей» рассказали о влиянии курса валют на формирование цен
Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

 Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса
Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

 Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть

Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть
Винокурова уличила ФБК в нарушении банковской тайны в псевдорасследовании о Симоньян

Винокурова уличила ФБК в нарушении банковской тайны в псевдорасследовании о Симоньян

 «Ашан», «Лента» и «Окей» рассказали о влиянии курса валют на формирование цен

«Ашан», «Лента» и «Окей» рассказали о влиянии курса валют на формирование цен
Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

 Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса
Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

 Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть

Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть
17:08   11 Марта 2020
Россия

"Оппозиция" останется неизвестна россиянам даже при получении мест в ГД

"Оппозиция" останется неизвестна россиянам даже при получении мест в ГД

Российские "оппозиционеры" в который раз оказались не готовы к политической борьбе. Либеральные силы, активно проводящие свою пропаганду, но по факту ничего не делающие, встретили критикой предложение о перевыборах в парламент.

Инициативу высказали депутаты Государственной думы от "Единой России" Александр Карелин и глава ЛДПР Владимир Жириновский. Предложения политиков уже успели получить критику от российских "оппозиционеров". При этом новые выборы могут стать неплохим шансом для возвращения так называемых либералов в ряды парламентариев Госдумы.

К примеру, они уже смогли снова набрать немного влияния. Так, партия "Яблоко" осенью 2019 года смогла вернуться в состав Мосгордумы и усилила свои позиции в муниципалитетах Санкт-Петербурга.

Несмотря на такое положение дел, "оппозиционные" политологи вновь обвиняют во всем действующие власти. К примеру, они считают, что досрочные выборы специально могут организовать для того, чтобы не дать либералам выступить достойным соперником. С таким мнением выступили и политолог Аббас Галлямов, прокомментировавший ситуацию "Новой газете", и Екатерина Шульман во время эфира на "Эхе Москвы".

"Оппозиция" останется неизвестна россиянам даже при получении мест в ГД

Судя по всему, политологи действительно реально оценивают шансы "оппозиции". Так как очередные крики и лишние необоснованные высказывания показывают уровень стрессоустойчивости, надежности и работоспособности партий. А он, судя по всему, у либералов на достаточно низок.

"Оппозиция" останется неизвестна россиянам даже при получении мест в ГД

Российские "оппозиционеры" больше говорят, чем делают. Так, Алексей Навальный, заручившись поддержкой своих соратников, попробовал использовать марш памяти Бориса Немцова для того, чтобы внушить россиянам необходимость оправдания терроризма.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#госдума #перевыборы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...