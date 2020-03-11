Навальный и Соболь используют меры противодействия коронавирусу для разжигания протестов

Основатель так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (организация признана в РФ иноагентом) Алексей Навальный вместе со своими сторонниками организовал новые спекуляции вокруг коронавируса. В этот раз блогер использует заболевание в контексте поправок в Конституцию РФ и акций протеста.

Навальный активизировался после того, как в Москве был введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. В его рамках до 10 апреля вводит запрет мероприятия с участием более 5000 человек, пишет Nation News.

Новость подхватила либеральная пресса, сопровождая ее едкими комментариями. Наиболее показательно негодовали Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь. Активисты попытались связать принятые властями столицы меры с поправками в Основной закон страны.

Блогер не просто поднял шум вокруг этого, но исказил информацию. Так, Навальный заявил своим подписчикам, что запрет на массовые мероприятия продлится якобы полгода, хотя в указе явно сказано, что документ действует на протяжении 30 дней.

Соболь попыталась еще больше напугать своих последователей, распространяя мифы о том, что следующим запретом для жителей Москвы может стать ограничение по проезду в метро и посещению торговых центров.

Своими нападками навальнисты противоречат сами себе, ведь ранее они распространяли слухи, с помощью которых пытались уверить россиян, что в РФ масштабная эпидемия нового коронавируса. Ради этого даже была запущена "фабрика ботов".

Соболь также возмущалась, что на фоне распространения заболевания может быть проведено всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ, намеченное на 22 апреля. Но с введением ограничительных мер позиция юриста ФБК резко изменилась.

Примечательно, что с самых первых сообщений о коронавирусе несистемная оппозиция выступала с критикой в адрес властей РФ, заявляя, что в стране якобы применяются недостаточные меры для противодействия заболеванию. В качестве примера либеральная тусовка приводила Запад.

Но как обычно это бывает с навальнистами, за кадром были оставлены те факты, что Италия, Израиль, США не только ограничили массовые собрания, поездки в общественном транспорте в рамках карантинных мер, но и закрыли школы. Прибывающих из-за границы на Западе ждет домашний двухнедельный карантин.

Подобное поведение подтвердило, что оппозиция ведет политику двойных стандартов.