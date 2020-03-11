Либералы хотят использовать Госдуму, как место для внутренних склок

Ряд депутатов Госдумы РФ выступили с предложением о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента. Эта инициатива могла стать шансом для оппозиции быть представленной на федеральном уровне. Но представители либеральной тусовки оказались не готовы включиться в политическую борьбу.

Одним из инициаторов досрочных выборов в Государственную думу выступил член фракции "Единая Россия" Александр Карелин, заявивший, что это можно было бы сделать после принятия поправок в Конституцию РФ.

Это предложение поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По словам парламентария, выборы могли бы состояться в сентябре.

А вот глава КПРФ Геннадий Зюганов воспротивился досрочным выборам в Госдуму. На фоне этого несистемная оппозиция тоже подняла истерику и стала критиковать Карелина.

Оппозиционеры решили проигнорировать такой шанс, несмотря на прошлогодние успехи "Яблока", члены которого вошли в Мосгордуму и петербургские муниципальные округа. Позиции КПРФ в столице и на региональном уровне также заметно окрепли.

Политологи прооппозиционного толка выразили мнение, что досрочные выборы в Госдуму могут быть выгодны только текущим депутатам. Например, Аббас Галлямов, комментарий которого появился в "Новой газете", полагает, что оппозиция не успеет консолидироваться, чтобы принять участие в выборах.

Поддержала коллегу политолог Екатерина Шульман, выступившая на радиостанции "Эхо Москвы". Однако эксперты, пытавшиеся оправдать позицию либералов, не сообщили, почему те не готовы к подобному развитию событий уже более 20 лет.

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