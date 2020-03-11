Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Винокурова уличила ФБК в нарушении банковской тайны в псевдорасследовании о Симоньян

Винокурова уличила ФБК в нарушении банковской тайны в псевдорасследовании о Симоньян

 «Ашан», «Лента» и «Окей» рассказали о влиянии курса валют на формирование цен

«Ашан», «Лента» и «Окей» рассказали о влиянии курса валют на формирование цен
Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

 Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса
Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

 Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть

Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть
Винокурова уличила ФБК в нарушении банковской тайны в псевдорасследовании о Симоньян

Винокурова уличила ФБК в нарушении банковской тайны в псевдорасследовании о Симоньян

 «Ашан», «Лента» и «Окей» рассказали о влиянии курса валют на формирование цен

«Ашан», «Лента» и «Окей» рассказали о влиянии курса валют на формирование цен
Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

Власти Сирии оказывают помощь беженцам, вернувшимся в Алеппо

 Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса
Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

Эмоциональный робот помог людям наладить общение друг с другом

 Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть

Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть
16:45   11 Марта 2020
Россия

Либералы хотят использовать Госдуму, как место для внутренних склок

Либералы хотят использовать Госдуму, как место для внутренних склок

Ряд депутатов Госдумы РФ выступили с предложением о проведении досрочных выборов в нижнюю палату парламента. Эта инициатива могла стать шансом для оппозиции быть представленной на федеральном уровне. Но представители либеральной тусовки оказались не готовы включиться в политическую борьбу.

Одним из инициаторов досрочных выборов в Государственную думу выступил член фракции "Единая Россия" Александр Карелин, заявивший, что это можно было бы сделать после принятия поправок в Конституцию РФ.

Это предложение поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По словам парламентария, выборы могли бы состояться в сентябре.

А вот глава КПРФ Геннадий Зюганов воспротивился досрочным выборам в Госдуму. На фоне этого несистемная оппозиция тоже подняла истерику и стала критиковать Карелина.

Оппозиционеры решили проигнорировать такой шанс, несмотря на прошлогодние успехи "Яблока", члены которого вошли в Мосгордуму и петербургские муниципальные округа. Позиции КПРФ в столице и на региональном уровне также заметно окрепли.

Политологи прооппозиционного толка выразили мнение, что досрочные выборы в Госдуму могут быть выгодны только текущим депутатам. Например, Аббас Галлямов, комментарий которого появился в "Новой газете", полагает, что оппозиция не успеет консолидироваться, чтобы принять участие в выборах.

Поддержала коллегу политолог Екатерина Шульман, выступившая на радиостанции "Эхо Москвы". Однако эксперты, пытавшиеся оправдать позицию либералов, не сообщили, почему те не готовы к подобному развитию событий уже более 20 лет.

Подробнее об этом — на сайте Федерального агентства новостей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#выборы #оппозиция #госдума рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...