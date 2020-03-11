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16:43   11 Марта 2020
Общество

Коронавирус обсудят на заседании Священного Синода в Москве

Коронавирус обсудят на заседании Священного Синода в Москве

Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, в ходе которого обсудят меры профилактики коронавируса, открылось в Москве под председательством патриарха Кирилла.

Перед началом закрытого заседания предстоятель Русской Церкви заверил, что "это заболевание нужно пресекать на той стадии, когда процессом еще можно управлять". По словам Святейшего Владыки, в Москве и Санкт-Петербурге уже "предпринимают продуманные меры", пишет "Царьград".

В то же время патриарх Кирилл сделал акцент на том, как в таких случаях должна реагировать церковь, которая уже неоднократно переживала различные эпидемии.

"Мы пережили многие эпидемии, например, холеру, которая очень взволновала в свое время население и власти. Церковь имеет некий опыт работы в таких условиях, но, здесь не приходится говорить ни о какой эпидемии", - подчеркнул предстоятель РПЦ.

В настоящее время в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом. Пневмонией нового типа болеют 17 россиян, которые вернулись из Италии, два гражданина КНР и один итальянец.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #патриарх кирилл #церковь #рпц #коронавирус

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