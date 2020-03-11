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Серуканов раскрыл методы психологической манипуляции из нового "расследования" Навального
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16:32   11 Марта 2020
Общество

Серуканов раскрыл методы психологической манипуляции из нового "расследования" Навального

Серуканов раскрыл методы психологической манипуляции из нового "расследования" Навального

Одиозный блогер Алексей Навальный выпустил новое псевдорасследование, в этот раз посвятив его главному редактору RT Маргарите Симоньян.

Согласно материалу признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией", журналистка получила на личные банковские счета около 700 миллионов рублей за три года выпуска программы "Международная панорама". Также утверждается, что договоры о рекламе с "Аэрофлотом" принесли Симоньян такую же сумму, но за четыре года.

Главред RT ответила на обвинения Навального и заявила, что производство программы принесло ей законный, облагаемый налогом доход, а детали контракта с авиаперевозчиком ей не знакомы, сообщает Nation News. Псевдорасследование прокомментировал бывший юрист ФБК Виталий Серуканов. Он сказал, что выпущенный Навальным материал строится на психологических приемах по введению зрителя в заблуждение.

"Это повторение одних и тех же слов, одной и той же информации. Зритель при этом думает, что каждый раз слышит что-то новое", – отметил юрист.

Серуканов также заметил, что "оппозиционный" блогер не назвал своих источников, поскольку заявленная информация не могла быть в общественном доступе. Разумный зритель должен иметь исключительно нулевой кредит доверия к подобного рода "сенсациям", резюмировал экс-юрист ФБК.

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Автор: Юлия Яковлева
#расследование #навальный #симоньян

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