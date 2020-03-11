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16:32   11 Марта 2020
Россия

Серуканов оценил реакцию Симоньян на "расследование" Навального

Серуканов оценил реакцию Симоньян на "расследование" Навального

Главный редактор RT Маргарита Симоньян правильно прокомментировала "расследование" "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом), заявил экс-юрист ФБК Виталий Серуканов.

В беседе с Nation News Серуканов подчеркнул, что реакция Симоньян объясняет всю сущность блогера Алексея Навального, который и стал автором "расследования". Когда Навальный стал публиковать сведения о "заоблачных заработках" журналиста, она ответила, что со всех своих доходов платит налоги.

"Расследование" Навального построено на психологической манипуляции, уточнил Виталий Серуканов. Юрист объясняет, что Навальный просто повторяет одно и то же каждый раз. Также Серуканов задается вопросом: откуда Навальный вообще взял всю информацию о доходах Симоньян, которая явно не представлена публично. Юрист считает, что нельзя считать "расследование" Навального честным, пока не названы его информаторы.

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Автор: Ирина Большунова
#навальный #симоньян #серуканов

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