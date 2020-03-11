Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса. Об этом в среду сообщила депутата Верховной рады от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

Карантин предусматривает закрытие всех учебных заведений, запрет на проведение массовых, спортивных и культурных мероприятий, а также прекращение авиасообщения с рядом других стран, где зафиксировано большое количество случаев заболевания.

"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля", — сообщила Сюмар в Facebook.

Кроме того, кабмин принял решение о закрытии большой части контрольно-пропускных пунктов на границе.

"Из 219 останется 49", — отметила депутат.

Правительство Украины выделило также 100 млн гривен для приобретения товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаниях.

На Украине 3 марта заявили о первом случае заражения новой коронавирусной инфекцией. Его диагностировали в Черновцах у украинца, прибывшего из Италии. С 6 марта в Черновецкой области введен 16-дневный карантин, ограничивающий запрет на массовые и спортивные мероприятия, а также приостанавливающий учебный процесс.

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