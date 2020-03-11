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 Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть

Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть
16:55   11 Марта 2020
Весь мир

Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть

Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть

Решение РФ отказаться от предложения представителей королевства Саудовская Аравия (КСА) в рамках сделки ОПЕК+, спровоцировало бурную реакцию с саудовской стороны, что в экспертном сообществе было оценено, как начало ценовой войны на мировом рынке нефти. Не осталось данное событие без внимания и украинского политолога Вадима Карасева, который в эфире интернет-канала «UkrLife» рассказал об обрушении цен на нефть и о том, как РФ при этом получила возможность отомстить США за «Северный поток».

Эксперт отметил, что наибольшая опасность от противостояния с КСА грозит не российским нефтяникам, а американским «сланцевикам», проекты которых слишком сильно закредитованы. В результате резкого падения цен рентабельность американских проектов, по его оценкам, обрушится. В итоге станет выгоднее покупать дешевую саудовскую нефть, что приведет к серьезным проблемам в экономике США.

«Это отразится и на Трампе тоже, потому что экономическая активность снизится», — отметил Карасева, поясняя негативные последствия для США: «Экономика тоже сожмется. В какой-то степени это и месть за «Северный поток», и за то, что Трамп в Европе навязывает эти нефтяные проекты».

Резюмируя данное положение дел, политолог указал на готовность России играть по-крупному в войне цен с КСА на мировом рынке нефти.

Ранее эксперт Владимир Джаралла указал на то, что Украина создает фейки о «кризисе» в России из-за снижения цен на нефть для отвлечения внимания населения от государственных проблем.

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #экономика

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