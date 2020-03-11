Карасев объяснил, как РФ отомстила США за «Северный поток» путем обрушения цен на нефть

Решение РФ отказаться от предложения представителей королевства Саудовская Аравия (КСА) в рамках сделки ОПЕК+, спровоцировало бурную реакцию с саудовской стороны, что в экспертном сообществе было оценено, как начало ценовой войны на мировом рынке нефти. Не осталось данное событие без внимания и украинского политолога Вадима Карасева, который в эфире интернет-канала «UkrLife» рассказал об обрушении цен на нефть и о том, как РФ при этом получила возможность отомстить США за «Северный поток».

Эксперт отметил, что наибольшая опасность от противостояния с КСА грозит не российским нефтяникам, а американским «сланцевикам», проекты которых слишком сильно закредитованы. В результате резкого падения цен рентабельность американских проектов, по его оценкам, обрушится. В итоге станет выгоднее покупать дешевую саудовскую нефть, что приведет к серьезным проблемам в экономике США.

«Это отразится и на Трампе тоже, потому что экономическая активность снизится», — отметил Карасева, поясняя негативные последствия для США: «Экономика тоже сожмется. В какой-то степени это и месть за «Северный поток», и за то, что Трамп в Европе навязывает эти нефтяные проекты».

Резюмируя данное положение дел, политолог указал на готовность России играть по-крупному в войне цен с КСА на мировом рынке нефти.

Ранее эксперт Владимир Джаралла указал на то, что Украина создает фейки о «кризисе» в России из-за снижения цен на нефть для отвлечения внимания населения от государственных проблем.