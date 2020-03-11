Мартынов сомневается, что интернет-сервисы рискнут мешать голосованию по Конституции

YouTube не будет терять прибыльный бизнес в России ради небольшого скандала во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Так считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

22 апреля граждане РФ пойдут голосовать за поправки в Конституцию России, и очень важно, чтобы никто из-за границы не смог повлиять на результаты выборов. В прошлом Россия уже имела опыт наблюдать, как в день выборов, когда вся реклама категорически запрещена, Google и YouTube спокойно крутили пропагандистские ролики, нарушая российское законодательство.

Пытались также повлиять на общественное мнение Facebook и Twitter. В push-уведомлениях рассылалась информация о незаконных митингах даже при просмотре детских мультфильмов, а Google, изменив алгоритм поиска, показывал преимущественно мнения организаторов протестных акций.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Nation News выразил мнение, что подобная ситуация не должна повториться.

"После прошлогодней выборной кампании многие правовые вопросы были доработаны", — сообщил эксперт.

К 22 апреля примут специальный закон, согласно которому нарушители будут юридически караться. По словам Мартынова, правовой механизм воздействия на недобросовестных поставщиков услуг уже создан, теперь его нужно воплощать. Если сервисы решатся в выборный день воздействовать на россиян политической рекламой, они получат увесистый штраф или вообще будут отключены на территории России, а это никому не выгодно.

Сегодня Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за нарушения во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.