Четыре вербовщика были задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ

Несколько террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) были задержаны в Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Как рассказали в ведомстве, спецоперацию провели в среду утром, 11 марта. Силовики ФСБ России разоблачили ячейку террористической организации и задержали вербовщиков. В результате четверо человек из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» были задержаны в Крыму.

Террористы занимались пропагандой экстремистской идеологии среди местных мусульман. Они призывали их к разрушению институтов светского общества и создания «всемирного халифата».