«Ашан», «Лента» и «Окей» рассказали о влиянии курса валют на формирование цен

Российские торговые сети «Ашан», «Лента» и «O’Кей» не получали от поставщиков уведомлений о росте закупочных цен на фоне колебания курса рубля.

Как заявили в пресс-службе «Ашан Ритейл Россия», сейчас компания не видит предпосылок для временной «заморозки» цен на социально значимые группы товаров, как это было сделано в феврале 2015 года.

«Пока никакой информации от поставщиков о повышении цен не было», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы компании.

В сложившейся ситуации, когда по окончании «длинных выходных» во вторник утром, 10 марта, рубль ослаб по отношению к евро и доллару, в «Ашане» заявили, что решение о возможной «заморозке» цен на группы продуктов будет приниматься «по ситуации».

«Пока никаких предпосылок нет», - подчеркнули в компании.

В «Ленте» также заявили, что пока не получали от поставщиков уведомлений о повышении закупочных цен, а если такие уведомления будут поступать, каждое из них будет рассматриваться индивидуально.

В сети «О'Кей» в ответ на соответствующие вопросы заявили, что анализируют ситуацию и ожидают, что все прояснится в ближайшие недели.

«На сегодняшний день никаких уведомлений от поставщиков относительно повышения цен на их продукцию не поступало. Что касается социально значимых товаров, то большинство из них производится в России, поэтому резкого роста цен на них в ближайшее время не ожидается», - добавили в «О'Кее».

Накануне курс доллара расчетами на утро среды, 11 марта 2020 года, достигал 72 рублей, а курс евро – 82 рублей.

Как заявил ранее экономист Михаил Хазин, влияние на курс рубля оказали сразу два фактора. Во-первых, масштабная коррекция на мировых рынках из-за коронавируса, и во-вторых разногласия России с ОПЕК из-за по новому соглашению об ограничении нефтедобычи, которые привели к падению цен на нефть. При этом экономист спрогнозировал, что через два месяца цены на нефть вернуться на прежний уровень, и о коронавирусе к этому времени все забудут.

Напомним, после ослабления курса рубля в конце 2014 года и принятых Россией контрмер в ответ на антироссийские санкции ряда стран, произошел бурный рост цен на продукты питания. В итоге, в феврале 2015 года крупнейшие розничные продуктовые сети России приняли совместное решение о «заморозке» цен примерно на 20 наименований продовольственных товаров сроком на два месяца.