Лидер «Сильной России» Антон Цветков предложил рассказать россиянам о сути поправок в Конституцию. Важно объяснить гражданам смысл каждой поправки в связи с активной кампанией по дезинформации об изменениях в Основном законе страны, заметил Цветков в комментарии «Политике Сегодня».

«Госдума одобрила закон о поправках в Конституцию, однако этого мало, чтобы голосование по ним было действительно всенародным, как того и требует Основной закон страны. Мне кажется, государство должно оперативно заняться качественным и объективным информированием населения о сути поправок, разъяснить их», — заявил Цветков.

Как отметил собеседник агентства, в РФ принимается огромное количество законов, о которых люди просто не имеют представления. А сейчас речь идет о Конституции, поправки в которую принимаются на десятилетия вперед.

«И нужно донести до каждого гражданина их смысл и важность. Чтобы не сложилось ложное впечатление, что весь смысл сводится к обнулению президентских сроков. Это не так – гораздо важнее поправки, касающиеся усиления социальной защиты людей, укрепления суверенитета страны, закрепления русского языка, как государственного языка государствообразующего народа», — полагает Цветков.

До голосования по поправкам в Конституцию остается еще полтора месяца. Это огромный срок для того, чтобы рассказать о плюсах каждой поправки, уверен общественник. По его мнению, этим могут заняться общественные объединения и трудовые коллективы.

11 марта Совет Федерации одобрил закон о внесении поправок в Конституцию РФ. Чуть ранее его в третьем чтении приняла Госдума.

22 апреля состоится всероссийское голосование по поправкам. Если за них проголосуют более 50% пришедших на участки, изменения вступят в силу.