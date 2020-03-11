Навальный и Ко продолжают устраивать истерию и спекулировать на коронавирусе

Представители "либеральной тусовки" готовы спекулировать на теме коронавируса, чтобы в очередной раз дискредитировать российскую власть.

Блогер Алексей Навальный и его сторонники не стесняются спекулировать на теме вспышки нового типа коронавирусной инфекции, связывая ее с голосованием по поправкам в Основной закон страны и массовыми протестными мероприятиями. "Либералы" вновь заявляют о давлении, которое якобы оказывается со стороны "режима", сообщают в своем материале журналисты Nation News.

Столичный градоначальник Сергей Собянин в среду, 11 марта, внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" из-за ситуации с коронавирусом. Документ подразумевает запрет на проведение на территории Москвы массовых мероприятий, в которых намерены принять участие более 5 тысяч человек. Ограничение будет действовать до 10 апреля текущего года.

Такое решение столичной мэрии, разумеется, не могло остаться незамеченным представителями так называемой либеральной тусовки. Новость поспешили растиражировать издания оппозиционной направленности, и в этот раз, на удивление, воздержались от едких комментариев, по традиции свойственных им.

В то же время сам Навальный и его "правая рука" Любовь Соболь выразили откровенное негодование в связи с запретом. "Либералы", недолго думая, провели параллель между решением Собянина максимально обезопасить столичных жителей и гостей города от распространения опаснейшего вируса и готовящимися поправками в главный законодательный документ страны.

Стоит отметить, что Навальный, как и всегда, исказил информацию, заявив, что запрет на проведение массовых мероприятий будет действовать как минимум полгода, несмотря на то, что в опубликованном указе Собянина четко говорится о 30-дневном ограничении.

Что касается Соболь, то она решила пойти дальше, намекнув своим подписчикам в социальных сетях, что запрет митингов – не конец. Юрист так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ), считает, что забота столичных властей о здоровье граждан может обернуться запретом жителям Москвы ездить в метро, посещать торговые центры, и даже прекращением работы Московского центрального кольца.