Конкурс «Лидеры России. Политика» за две недели собрал более 25 тысяч участников
Более 25 тысяч заявок поступило организаторам всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика». Об этом сообщил один из организаторов мероприятия Алексей Комиссаров.
«К настоящему времени регистрацию на конкурс прошли 25 391 человек, в том числе 11 440 участников заполнили анкету. Из них 3 564 конкурсанта заполнили блок "Мои достижения", 1 997 загрузили видео. Данные 1 897 участников появились на странице поддержки», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
При этом до конца приема заявок остается еще пять дней. Проект стартовал 25 февраля и за первые сутки собрал более восьми тысяч заявок. Спустя три дня количество участников почти удвоилось. Около 70% участников — молодые управленцы в возрасте до 40 лет. Почти все из них имеют высшее образование, а 20% участников имеют даже по два диплома.
Как отмечают организаторы, конкурс политических лидеров привлекает внимание руководителей высшего звена. Треть участников относятся к этой группе. Таким образом, многие успешные граждане нашей страны хотят добиться успеха не только в сфере своих интересов, но и в политике — развивать нашу страну.