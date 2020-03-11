Военный эксперт Хатылев призвал серьезно отнестись к заявлениям террористов ПНС

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев призвал внимательнее отнестись к агрессивным призывам главы движения "Революционеры 17 февраля" Сами Атраша.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев заявил, что к агрессивным высказываниям главы движения "Революционеры 17 февраля" Сами Атраша, который поддерживает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии нужно отнестись с большим вниманием. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Атраш сделал призыв, обращенный к своим сотрудникам. Он агитировал за то, чтобы устраивать взрывы на востоке Ливии, в Египте и в ОАЭ. Также он выступал за то, чтобы для этого были задействованы мощнейшие средства, в том числе, беспилотники и тяжелое вооружение. Кроме того, он настаивал на подготовке террористические акции в Египте и ОАЭ.

К подобным словам, по мнению Хатылева, не стоит относиться со стопроцентной серьезностью, но заострить на них внимание нужно.

"Нужно со всей серьезностью относится к этому, перепроверить информацию, выяснить, кто они такие, и что могут сделать, предпринять предупредительные меры", — призвал собеседник агентства.

Хатылев подчеркнул, что громкие призывы к борьбе, по его мнению, часто являются прикрытием истинных намерений и поводом для отвода глаз от настоящих проблем, на которые стоит обратить внимание.