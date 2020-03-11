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14:38   11 Марта 2020
Общество

Власти Киева ввели карантин из-за коронавируса

Власти Киева ввели карантин из-за коронавируса

Власти украинской столицы ограничили работу школ, вузов, кинотеатров, развлекательных центров до конца марта. В открытых местах массового скопления людей будут дежурить врачи.

Образовательный процесс приостановлен не только в средних и высших образовательных учреждениях, но и в детских садах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Карантин затронет спортивные, художественные и другие школы.

“Также ограничиваем проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры, и развлекательные зоны в шопинг-молах”, – передает слова Кличко "Российская газета".

На Украине официально подтвержден только один случай инфицирования коронавирусом. Еще около сорока случаев заражения инфекцией COVID 19 пока не доказаны.

Коронавирус распространился более чем на 110 стран в мире. Инфекция подтверждалась не только у простых граждан, но и у политической элиты государств. Ранее COVID-19 диагностирован у замглавы Минздрава Великобритании.

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Автор: Илья Романович
#украина #киев #коронавирус

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