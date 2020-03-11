Киев с помощью нефтяных фейков о РФ отвлекает украинцев от проблем в стране

Украина создает фейки о "кризисе" в России из-за падения цен на нефть, отвлекая внимание украинцев от государственных проблем, считает крымский политолог Владимир Джаралла.

Прогнозы Украины об "экономическом крахе" России обусловлены инструкциями Запада, навязанными в рамках информационной войны против РФ. Об этом заявил крымский политолог Владимир Джаралла в разговоре с корреспондентом издания "Экономика сегодня".

В свете падения мировых цен на нефть и некоторых изменений курса рубля, связанных с этим событием, украинскую прессу наводнили "прогнозы", согласно которым якобы Россию ждет "тяжелый кризис", "тотальное обнищание" или даже "распад". Подобные материалы появились и в европейских СМИ, что иллюстрирует приверженность Киева общему западному антироссийскому тренду.

Владимир Джаралла считает, что появление таких "прогнозов" было ожидаемо, так как это давно стало привычным поведением для Украины, преувеличивающей до невероятных размеров любой негатив о России. Киев подобным образом отвлекает внимание граждан от проблем внутри страны и следует инструкциям, продиктованным Западом.

"Общая идея — показать слабость России, ее неустойчивость к шокам и вызовам. Для этого постоянно используются ложь, фейки и гиперболы", — сказал эксперт.

Эксперт отметил, что все эти вбросы опровергаются самой же Украиной, экономика которой улучшается после шагов навстречу РФ. Тем не менее Киев продолжит информационную кампанию против России, так как уже не может отказаться от нее.