Дочь Валентины Талызиной рассказала о ее самочувствии

СМИ написали, что актриса Валентина Талызина попала в больницу. Дочь народной артистки рассказала о ее самочувствии.

В настоящий момент Талызина чувствует себя прекрасно. Дочь артистки прокомментировала новости о госпитализации в интервью журналистам. Она предложила прессе перестать выискивать сенсации и заняться своей жизнью. Сообщения о госпитализации женщина не подтвердила. Однако никакого опровержения сделано также не было. Остается только порадоваться, что Талызина находится в добром здравии. СМИ расскажут о дальнейшем развитии событий.

Ранее новость о госпитализации Талызиной опубликовали в социальных сетях. Как пишет «360», она находится под наблюдением медиков. Актриса пройдет курс реабилитации и поправит здоровье в клинике.