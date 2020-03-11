Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Киева ввели карантин из-за коронавируса

Власти Киева ввели карантин из-за коронавируса

 Дочь Валентины Талызиной рассказала о ее самочувствии

Дочь Валентины Талызиной рассказала о ее самочувствии
Киев с помощью нефтяных фейков о РФ отвлекает украинцев от проблем в стране

Киев с помощью нефтяных фейков о РФ отвлекает украинцев от проблем в стране

 ФАН показал созданные террористами тоннели в сирийском Алеппо

ФАН показал созданные террористами тоннели в сирийском Алеппо
Британские власти арестовали недвижимое имущество семьи Назарбаева в Лондоне

Британские власти арестовали недвижимое имущество семьи Назарбаева в Лондоне

 Турция оставит границы открытыми для беженцев из Сирии с целью давления на Европу

Турция оставит границы открытыми для беженцев из Сирии с целью давления на Европу
Власти Киева ввели карантин из-за коронавируса

Власти Киева ввели карантин из-за коронавируса

 Дочь Валентины Талызиной рассказала о ее самочувствии

Дочь Валентины Талызиной рассказала о ее самочувствии
Киев с помощью нефтяных фейков о РФ отвлекает украинцев от проблем в стране

Киев с помощью нефтяных фейков о РФ отвлекает украинцев от проблем в стране

 ФАН показал созданные террористами тоннели в сирийском Алеппо

ФАН показал созданные террористами тоннели в сирийском Алеппо
Британские власти арестовали недвижимое имущество семьи Назарбаева в Лондоне

Британские власти арестовали недвижимое имущество семьи Назарбаева в Лондоне

 Турция оставит границы открытыми для беженцев из Сирии с целью давления на Европу

Турция оставит границы открытыми для беженцев из Сирии с целью давления на Европу
14:09   11 Марта 2020
Россия

Дочь Валентины Талызиной рассказала о ее самочувствии

Дочь Валентины Талызиной рассказала о ее самочувствии

СМИ написали, что актриса Валентина Талызина попала в больницу. Дочь народной артистки рассказала о ее самочувствии.

В настоящий момент Талызина чувствует себя прекрасно. Дочь артистки прокомментировала новости о госпитализации в интервью журналистам. Она предложила прессе перестать выискивать сенсации и заняться своей жизнью. Сообщения о госпитализации женщина не подтвердила. Однако никакого опровержения сделано также не было. Остается только порадоваться, что Талызина находится в добром здравии. СМИ расскажут о дальнейшем развитии событий. 

Ранее новость о госпитализации Талызиной опубликовали в социальных сетях. Как пишет «360», она находится под наблюдением медиков. Актриса пройдет курс реабилитации и поправит здоровье в клинике.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#госпитализация #здоровье #талызина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...