Климов призвал наказывать за незаконные акции в соответствии с Конституцией РФ

Несанкционированные акции устраиваются для дестабилизации ситуации в России, заявил руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Это заявление можно расценивать как предостережение тем, кто не исполняет законы РФ, считает сенатор Андрей Климов.

Организаторы протестных акций рассчитывают, что привнесут в страну политическую нестабильность, передает "Российская газета" слова Золотова. Зачинщики устраивают беспорядки из-за личных интересов, в реализации которых не остановятся ни перед чем. Глава Росгвардии уверен, что эти лица не собираются что-то менять в государстве, они просто пиарятся и критикуют все подряд.

Первый заместитель председателя Совфеда по международным делам Андрей Климов отметил, что защита прав граждан предусмотрена Конституцией России. Однако, подчеркнул он в интервью Федеральному агентству новостей, есть лица, негативно реагирующие на все, ради создания протестных настроений.

"При этом никто не просит менять их точку зрения, но выражать ее необходимо в соответствии с нашей конституцией. Если люди будут считать, что они выше закона, то тогда им придется периодически напоминать, что это не так", – констатировал сенатор.

Летом 2019 года в российской столице прошла серия несанкционированных митингов. Их организовали "оппозиционеры", которых не допустили на выборы в Мосгордуму из-за махинаций. Провокаторы устраивали акции по плану, вовлекая в них простых граждан. По вине зачинщиков задержали более 1500 человек.