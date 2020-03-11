Группировка «Основы будущего» требует от властей Украины освобождения убийцы

Украинские националисты и неонацисты устроили шествие перед зданием Верховного суда в Киеве, где рассматривалась кассационная жалоба ветерана АТО, бывшего танкиста ВСУ Дмитрия Балабухи, осужденного за убийство человека.

Неонацисты из группировки С-14*, которая по совету «европейских партнеров» недавно была переименована в «Основы будущего», оставшись прежней по существу, требовали оправдать убийцу, который в 2018 году посреди бела дня на глазах у десятков свидетелей хладнокровно зарезал человека.

Несмотря на то, что конфликт убийцы и его жертвы произошел на бытовой почве, праворадикалы упорно пытаются сделать из Балабухи очередного героя нации.

«Свободу танкистам! Смерть сепаратистам, Балабуха – красавчик», — пишет лидер группировки Евгений Карась, несмотря на то, что убитый был шеф-поваром и не имел к «сепаратистам» никакого отношения.

Напомним, преступление было совершено два года назад, в феврале 2018 года. Дмитрий Балабуха, служивший в то время в 72-й механизированной бригаде ВСУ, находясь в отпуске, повздорил в очереди на междугороднюю маршрутку с шеф-поваром одесского ресторана Русланом Юрченко. Водитель маршрутки сделал замечание ветерану АТО, когда тот попытался сесть в автобус без очереди, и Балабуха набросился на него с кулаками. Руслан Юрченко вмешался в спор, попытавшись защитить водителя от Балабухи и призвав ветерана АТО соблюдать порядок. Балабуха в ходе словесной перепалки оценил соотношение сил и был вынужден отступить. Однако он не смирился с «унижением», сходил в магазин, купил нож, после чего вернулся и убил Юрченко ударом в спину на той же остановке маршруток.

Очевидцы задержали убийцу, попытавшегося сбежать с места преступления. В отношении Балабухи была проведена психиатрическая экспертиза, по результатам которой он был признан вменяемым и подсудным, несмотря на контузию, полученную им в 2017 году в Донбассе во время ведения огня из орудия.

Очевидная циничность преступления не позволила властям отпустить преступника, и его, несмотря на давление националистов, приговорили к девяти годам лишения свободы. Прокурор требовал 12 лет заключения, однако суд учел «смягчающие обстоятельства» в виде участия подсудимого в АТО на востоке страны. Спустя год киевский Апелляционный суд скостил Балабухе еще год срока.

Однако приговор по-прежнему не устраивает украинских националистов. Защитники Балабухи упирают на то, что убийство якобы было совершено в состоянии аффекта, несмотря на всю абсурдность подобных утверждений. Координатор Союза ветеранов АТО Александр Войко сожалеет по поводу того, что убитый Руслан Юрченко в присутствии свидетелей не предпринял против Балабухи никаких агрессивных действий, что не позволяет свести линию защиты к «убийству в целях самозащиты». Также националистов из С-14*, требующих освободить хладнокровного убийцу, на днях поддержал глава Минтранспорта Украины Владислав Криклий, который принял участие в их рейде по Киевскому железнодорожному вокзалу. Обычно такие рейды неонацистов сопровождаются цыганскими погромами. Помимо этого, министр по делам ветеранов Оксана Коляда вступилась за убийцу, обратившись к суду с призывом учесть тот факт, что Балабуха является ветераном АТО и получил в Донбассе травмы головы.

10 марта Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу Балабухи и, несмотря на давление националистов и праворадикалов, оставил приговор без изменений.

Напомним, в апреле 2019 года на ежегодно проходящей в Киеве Международной научной конференции по психиатрии была поднята проблема психических расстройств среди участников боевых действий на Украине. Согласно данным представленного на конференции доклада о состоянии психического здоровья добровольно участвовавших в АТО украинцев, психических расстройств нет лишь у 2% вернувшихся с войны. При этом сам факт участия в АТО и полученные в ходе боевых действий на востоке страны психические проблемы, становятся для бывших добровольцев своеобразной индульгенцией. Например, президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Арсен Аваков всеми силами пытаются добиться от правительства Италии оправдания нацгвардейца Виталия Маркиева, осужденного там за убийство на 24 года.

* С-14 — организация, деятельность которой запрещена в РФ.