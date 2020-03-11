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13:15   11 Марта 2020
Политика

Военный эксперт Кислов заверил, что Россия способна дать отпор США в Арктике

Военный эксперт Кислов заверил, что Россия способна дать отпор США в Арктике

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко объяснил простым обывателям, почему не стоит бояться американских учений в Арктике.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором изображено, как американская подводная лодка Toledo всплыла из морских глубин сквозь арктический лед. Субмарина осуществила маневр вблизи российского архипелага Земля Франца-Иосифа. 

Российская сторона допускает, что учения ICEX 2020 подразумевают отработку задач по войне с Россией в Арктике, однако бояться этого не стоит, заявил военный эксперт. Слова Кислова передает в среду, 11 марта, телеканал "360".

"В данном случае мы не можем исключать и отработку задач, связанных с подготовкой по нанесению удара по российским арктическим базам и другим инфраструктурным объектам РФ в Арктике", — заметил он.

Минобороны РФ давно учло подобную опасность, поэтому последние несколько лет ведомство оснащает Северный флот и российскую группировку в Арктике современными средствами противовоздушной обороны, напомнил Коротченко. 

По его словам, российские рубежи в Арктике прикрывают и С-400, а использование современных радиолокационных станций позволяет контролировать воздушное пространство. Поэтому нет никакой необходимости реагировать на учения США, заключил эксперт.  

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Автор: Юлия Яковлева

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