Британские власти арестовали недвижимое имущество семьи Назарбаева в Лондоне

Арест на два особняка и квартиру был наложен еще в апреле 2019 года, однако имя собственника Великобритания раскрыла только сейчас.

Два особняка и квартира, принадлежащие семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, были арестованы британскими властями. Арест наложили еще весной прошлого года, однако суд раскрыл собственников только сейчас, пишет Федеральное агентство новостей.

"Шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в прошлом году как "необоснованное богатство", оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева", — сообщает "Русская служба BBC".

Известно, что Дарига Назарбаева сегодня занимает должность спикера казахстанского Сената, ее сын Нурали Алиев и его супруга Аида купили недвижимость на сумму более 100 миллионов долларов. Шикарные особняки и квартиру при этом собственники решили переписать на три офшора.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью, имущество могло быть куплено за деньги бывшего супруга Назарбаевой – Рахата Алиева, который ранее был пойман на криминале. Сторона защиты дочери и внука экс-президента Казахстана утверждает, что Назарбаева и Алиев расторгли брак еще в 2007 году, а недвижимость была куплена уже в 2008.

Теперь дочери и внуку Назарбаева придется объяснить, где они взяли деньги на покупку дома. В противном случае, недвижимость будет реализована посредством аукционов.