Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил о макроэкономической устойчивости России

Путин заявил о макроэкономической устойчивости России

 Авиакомпании РФ сообщили об увеличении перелетов на фоне коронавируса

Авиакомпании РФ сообщили об увеличении перелетов на фоне коронавируса
Военный эксперт Кислов заверил, что Россия способна дать отпор США в Арктике

Военный эксперт Кислов заверил, что Россия способна дать отпор США в Арктике

 ФАН показал созданные террористами тоннели в сирийском Алеппо

ФАН показал созданные террористами тоннели в сирийском Алеппо
Турция оставит границы открытыми для беженцев из Сирии с целью давления на Европу

Турция оставит границы открытыми для беженцев из Сирии с целью давления на Европу

 Корнилов предложил организаторам шоу MH17 провести судебный эксперимент

Корнилов предложил организаторам шоу MH17 провести судебный эксперимент
Путин заявил о макроэкономической устойчивости России

Путин заявил о макроэкономической устойчивости России

 Авиакомпании РФ сообщили об увеличении перелетов на фоне коронавируса

Авиакомпании РФ сообщили об увеличении перелетов на фоне коронавируса
Военный эксперт Кислов заверил, что Россия способна дать отпор США в Арктике

Военный эксперт Кислов заверил, что Россия способна дать отпор США в Арктике

 ФАН показал созданные террористами тоннели в сирийском Алеппо

ФАН показал созданные террористами тоннели в сирийском Алеппо
Турция оставит границы открытыми для беженцев из Сирии с целью давления на Европу

Турция оставит границы открытыми для беженцев из Сирии с целью давления на Европу

 Корнилов предложил организаторам шоу MH17 провести судебный эксперимент

Корнилов предложил организаторам шоу MH17 провести судебный эксперимент
12:54   11 Марта 2020
Весь мир

Турция оставит границы открытыми для беженцев из Сирии с целью давления на Европу

Турция оставит границы открытыми для беженцев из Сирии с целью давления на Европу

Анкара не станет закрывать свои границы с ЕС до тех пор, пока европейцы не выполнят свои обещания перед Турцией. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

После обострения в сирийской провинции Идлиб Турция заявила, что больше не в состоянии сдерживать потоки беженцев и мигрантов, а также открыла свои границы с Евросоюзом. Миграционный кризис в большей степени угрожает Болгарии и Греции.

Выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган подчеркнул, что ЕС не выполнил свои обязательства по заключенной в 2016 году миграционной сделке.

Турецкий лидер отметил, что европейские коллеги не сдержали свое слово, в том числе не оказали финансовую поддержку для беженцев и не отменили визы для граждан Турции.

Автор популярного Telegram-канала Рыбарь в авторской колонке ФАН считает наивным утверждение о том, что Анкара устала ждать от Брюсселя финансовой помощи. Он также отметил, что беженцы в данном контексте - это инструмент политического давления не столько на Евросоюз, сколько на население европейских стран, обеспокоенных потенциальным соседством с выходцами государств ближневосточного региона.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#турция #эрдоган

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...