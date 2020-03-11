Турция оставит границы открытыми для беженцев из Сирии с целью давления на Европу

Анкара не станет закрывать свои границы с ЕС до тех пор, пока европейцы не выполнят свои обещания перед Турцией. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

После обострения в сирийской провинции Идлиб Турция заявила, что больше не в состоянии сдерживать потоки беженцев и мигрантов, а также открыла свои границы с Евросоюзом. Миграционный кризис в большей степени угрожает Болгарии и Греции.

Выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган подчеркнул, что ЕС не выполнил свои обязательства по заключенной в 2016 году миграционной сделке.

Турецкий лидер отметил, что европейские коллеги не сдержали свое слово, в том числе не оказали финансовую поддержку для беженцев и не отменили визы для граждан Турции.

Автор популярного Telegram-канала Рыбарь в авторской колонке ФАН считает наивным утверждение о том, что Анкара устала ждать от Брюсселя финансовой помощи. Он также отметил, что беженцы в данном контексте - это инструмент политического давления не столько на Евросоюз, сколько на население европейских стран, обеспокоенных потенциальным соседством с выходцами государств ближневосточного региона.