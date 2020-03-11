Авиакомпании РФ сообщили об увеличении перелетов на фоне коронавируса

Российские авиакомпании в феврале 2020 года перевезли 8 миллионов человек в разгар коронавирусной инфекции.

По оперативным данным, в феврале текущего года авиакомпании обслужили 7,97 миллиона пассажиров. В феврале 2020 года пассажирооборот составил 21,1 миллиарда пассажирокилометров, что на 7,6% больше, чем в феврале 2019 года. Об этом сообщает Росавиация.

Сильнее всего показатели выросли у компании S7 — на 40%, до 1,27 миллиона пассажиров. Всего за первые месяцы 2020 года перевезли 16,87 миллиона пассажиров. Ранее сообщалось, что сразу несколько крупнейших авиакомпаний заявили об отмене части рейсов в Италию, Иран, Китай и Южную Корею из-за вспышек коронавируса в этих странах.

Турагентства России обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой возобновить перелеты между Россией и Египтом.